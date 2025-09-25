Wesley Safadão fala sobre descoberta de tumor no cérebro do filho de 14 anos; assista

O cantor Wesley Safadão emocionou seus fãs nesta quinta-feira (25/9) ao usar as redes sociais para contar em detalhes o susto vivido com o filho mais velho, Yhudy, de 14 anos. O adolescente precisou passar por uma cirurgia para retirada de um tumor do cérebro, procedimento que aconteceu na última semana e que, segundo a família, foi bem-sucedido.

Visivelmente emocionado, Safadão iniciou o relato agradecendo a Deus pela recuperação do filho. “Quero compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com o Yhudy, esse susto que nós tivemos nesses dias, mas para a honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, é fiel, é maravilhoso. Deus é real”, disse o cantor em um vídeo publicado em suas redes sociais.

PUBLICIDADE

Sintomas e descoberta do tumor

De acordo com Safadão, o problema foi identificado de forma inesperada. Ele contou que estava em casa na quarta-feira da semana passada, quando Yhudy começou a se queixar de fortes dores de cabeça. O próprio barbeiro que cortava o cabelo dos dois notou que o jovem estava sensível ao toque.

PUBLICIDADE

“Ele disse: ‘Pai, estou com uma dor na cabeça’. O barbeiro comentou que ele não aguentava nem passar o pente. Quando tentei tocar no cabelo dele, ele se afastou. Então olhei com calma e vi um calombo. Não tinha ferida, não tinha roxo, mas ele estava com muita dor. De imediato, falei: ‘Bora, filho, vamos para o hospital, vamos verificar o que é isso’”, contou.

Wesley Safadão não conteve a emoção ao relatar o que viveu nos últimos dias com a cirurgia de emergência do filho Yhudy, que precisou retirar um tumor na cabeça, e agora está em recuperação com a família ❤️‍ pic.twitter.com/ldnO8gJyrS — Sofreneja (@SofrenejaOf) September 25, 2025

No hospital, os primeiros exames já levantaram suspeitas. Um segundo exame foi realizado ainda na madrugada, confirmando a necessidade de internação imediata.

PUBLICIDADE

Cirurgia bem-sucedida

A cirurgia aconteceu na sexta-feira (20/9) e durou cerca de três horas. Segundo Safadão, o procedimento correu bem e trouxe alívio para toda a família. “Uma ou duas horas depois da cirurgia ele já estava consciente, mesmo após a anestesia. Graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

PUBLICIDADE

O cantor destacou ainda a importância da rapidez no atendimento médico. “Tudo aconteceu da melhor forma possível. O atendimento foi rápido, os médicos foram muito atenciosos e conseguimos agir no tempo certo”, ressaltou.

Recuperação e cuidados em casa

Após o procedimento, Yhudy passou por um período de observação no hospital e já se recupera em casa. Segundo a mãe do adolescente, a influenciadora Mileide Mihaile, o quadro é positivo. “Ele está bem, está em casa, aguardando apenas o resultado de alguns exames. Por enquanto, repouso em casa”, disse ao portal Gshow.

A família não divulgou detalhes sobre o tipo do tumor, mas reforçou que a cirurgia foi realizada com sucesso e que o adolescente está cercado de cuidados médicos e do carinho dos pais.