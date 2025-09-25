A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Wesley Safadão fala sobre descoberta de tumor no cérebro do filho de 14 anos; assista

Segundo o cantor, o problema foi identificado de forma inesperada.

Por Natan AMPOST

25/09/2025 às 14:40

Ver resumo

O cantor Wesley Safadão emocionou seus fãs nesta quinta-feira (25/9) ao usar as redes sociais para contar em detalhes o susto vivido com o filho mais velho, Yhudy, de 14 anos. O adolescente precisou passar por uma cirurgia para retirada de um tumor do cérebro, procedimento que aconteceu na última semana e que, segundo a família, foi bem-sucedido.

Visivelmente emocionado, Safadão iniciou o relato agradecendo a Deus pela recuperação do filho. “Quero compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com o Yhudy, esse susto que nós tivemos nesses dias, mas para a honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, é fiel, é maravilhoso. Deus é real”, disse o cantor em um vídeo publicado em suas redes sociais.

PUBLICIDADE

Sintomas e descoberta do tumor

De acordo com Safadão, o problema foi identificado de forma inesperada. Ele contou que estava em casa na quarta-feira da semana passada, quando Yhudy começou a se queixar de fortes dores de cabeça. O próprio barbeiro que cortava o cabelo dos dois notou que o jovem estava sensível ao toque.

PUBLICIDADE

“Ele disse: ‘Pai, estou com uma dor na cabeça’. O barbeiro comentou que ele não aguentava nem passar o pente. Quando tentei tocar no cabelo dele, ele se afastou. Então olhei com calma e vi um calombo. Não tinha ferida, não tinha roxo, mas ele estava com muita dor. De imediato, falei: ‘Bora, filho, vamos para o hospital, vamos verificar o que é isso’”, contou.

No hospital, os primeiros exames já levantaram suspeitas. Um segundo exame foi realizado ainda na madrugada, confirmando a necessidade de internação imediata.

PUBLICIDADE

Cirurgia bem-sucedida

A cirurgia aconteceu na sexta-feira (20/9) e durou cerca de três horas. Segundo Safadão, o procedimento correu bem e trouxe alívio para toda a família. “Uma ou duas horas depois da cirurgia ele já estava consciente, mesmo após a anestesia. Graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

PUBLICIDADE

O cantor destacou ainda a importância da rapidez no atendimento médico. “Tudo aconteceu da melhor forma possível. O atendimento foi rápido, os médicos foram muito atenciosos e conseguimos agir no tempo certo”, ressaltou.

Recuperação e cuidados em casa

Após o procedimento, Yhudy passou por um período de observação no hospital e já se recupera em casa. Segundo a mãe do adolescente, a influenciadora Mileide Mihaile, o quadro é positivo. “Ele está bem, está em casa, aguardando apenas o resultado de alguns exames. Por enquanto, repouso em casa”, disse ao portal Gshow.

A família não divulgou detalhes sobre o tipo do tumor, mas reforçou que a cirurgia foi realizada com sucesso e que o adolescente está cercado de cuidados médicos e do carinho dos pais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

OAB aciona Justiça após confusão e acusa quebra de decoro na CPMI do INSS

Segundo a entidade, houve uma clara violação às prerrogativas da advocacia e até quebra de decoro parlamentar

há 9 minutos

Manaus

Saiba quem era o mecânico que morreu esmagado pelo próprio carro em Manaus

Nas redes sociais, a namorada de Felipe Donete, revelou que está grávida.

há 25 minutos

Brasil

Vídeo mostra correria de estudantes durante ataque a tiros dentro de escola em Sobral; assista

Registro que circula nas redes sociais mostra alunos em pânico durante tiroteio que deixou dois mortos e três feridos.

há 1 hora

Brasil

“Careca do INSS” afirma em depoimento ser “empresário próspero” e nega irregularidades

Segundo dados levantados pela PF, o “Careca do INSS” teria recebido R$ 30 milhões de associações ligadas à chamada “farra do INSS”.

há 1 hora

Brasil

CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Wilians

A decisão ocorre em meio às investigações sobre o escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

há 1 hora