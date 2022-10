Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir e fãs piram com possível volta do ex-casal

Redação AM POST

Após dois anos de separação, o ex-casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltaram nesta terça-feira (11/10) a se seguir no Instagram.

Não demorou muito para que a possível reaproximação da cantora e do humorista repercutisse nas redes sociais, e as reações foram das mais variadas possível.

No mês passado, Whindersson Nunes assistiu ao show de Luísa Sonza nos bastidores da apresentação dela no Rock in Rio. Isso já deu o que falar, e a web logo supôs que os dois estariam ensaiando uma reconciliação.

Luísa e Whindersson foram casados de fevereiro de 2018 a abril de 2020. Eles anunciaram o término de forma pacífica, afirmando o desejo de continuarem parceiros. No entanto, com o distanciamento dos dois, a internet começou a especular os motivos do término.

O boato de que a cantora era infiel ao ex-marido foi frequentemente mencionado nas redes sociais após o divórcio. Na época, o humorista foi criticado por demorar a esclarecer as insinuações.

no off eu ainda shippo Whindersson e Luísa pic.twitter.com/mJ87Bhd9oE Continua depois da Publicidade — ℓυмα (@llumav) October 12, 2022

luisa sonza em penhasco “sabe que se chamar eu vou” o recado tava logo ali, não se assustem se ela voltar com o divo do whindersson pic.twitter.com/ag7YnAnkNi — ronan (@BOAMENlNA) October 12, 2022

whindersson voltou a seguir a luisa, imagina os dois voltam e anunciam no instagram com uma foto dos dois bem lindos juntos eu ja falei tanta merd* dele mas no fundo achava os dois um belo casal pic.twitter.com/rf6wVzlkCC — lu ⭐ (@sweetgerloff) October 11, 2022

vai luísa sonza e whindersson

aproveitem q voltaram a se seguir

e voltem a namorar pic.twitter.com/a7jRAnoYgT — pâmella 🦅 (@pamecomentss) October 12, 2022