Whindersson Nunes e Maria Lina terminam noivado: ‘Vamos estar sempre ligados por um anjo’

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan não estão mais juntos. O término do noivado foi anunciado pelos dois em posts nas redes sociais nesta sexta (13).

O comediante pediu a namorada em casamento no chá revelação do primeiro filho do casal em março. João Miguel nasceu prematuro com 22 semanas e morreu dois dias depois, em maio.

“É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda”, escreveu Nunes em um longo texto nesta sexta.

O humorista pediu também que as pessoas não ataquem Maria nas redes sociais.

“Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui”.

“Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo”.

Maria Lina compartilhou a mesma imagem que o humorista, mas com um texto diferente.

“Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos”.

Ela também pediu que as pessoas “respeitem” a decisão do casal e não procurem um culpado.

“Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem”.

Bebê nasceu com 22 semanas

Whindersson e Maria Lina anunciaram a gravidez em janeiro, e no chá revelação, o humorista pediu a estudante em casamento.

“Não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você’, escreveu o artista na época.

O bebê nasceu prematuro, com 22 semanas, em São Paulo e não resistiu. João Miguel morreu dois dias após o parto.

Na época, o comediante publicou um versículo bíblico em seu perfil no Twitter:

“Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus. Mateus 19:14”

O piauiense chegou a fazer uma música para o filho, enquanto o bebê estava no hospital.

