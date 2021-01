Whindersson Nunes mobiliza artistas para mandar oxigênio para Manaus

Redação AM POST

Desde que os hospitais de Manaus ficaram sobrecarregados sem oxigênios para pacientes com Covid-19, o youtuber, Whindersson Nunes, convocou artistas para uma campanha para viabilizar o insumo para a capital.

Ele explicou que tem um “carinho especial por Manaus porque foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que sou hoje”.

Whindersson contou que estava com um grupo de amigos no WhatsApp e que, com isso, conseguiu o auxílio de Tirulipa, Tatá Werneck, Simone (dupla de Simaria), Tierry, Marília Mendonça, Wesley Safadão e outros artistas.

Ao ver o pedido de Whindersson, o autor Paulo Coelho também se comprometeu em ajudar.

De acordo com Whindersson Nunes, o dinheiro arrecadado, atualmente em R$340.817,80 – será destinado a empresas que forneçam o serviço, para que as mesmas forneçam os cilindros aos hospitais.

Confira:

Eu tenho um carinho especial por Manaus pq foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista q eu sou hoje, mtas doações no pix pra materiais hospitalares, e temos um valor de 150 cilindros de 50L, amanhã atualizo pra vcs! — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Minha galera vai ficar de olho na transparência sonhos do dinheiro, e temos mais grana pra doar em cilindros, mto artista pra eu responder amanhã de manhã, obrigado por hoje! — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Sobre a triste situação em Manaus: estou com vocês! Providenciando AGORA o equivalente a 50 cilindros de oxigênio de 50L e a logística de entrega! Deus abençoe minha Manaus! #OxigênioParaManaus — Luan Santana 🕊 (@luansantana) January 15, 2021

Mobilizando 3 aviões pra levar equipamentos hospitalares e 50 aparelhos BIPAP (ventilador pulmonar) ja que não podemos transportar cilindros! Indo primeiro aos hospitais pequenos!

Vai dar certo! Vamos em busca das possibilidades! — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Galera meu irmão Marcos q mora em Manaus vai cuidar de distribuir nos hospitais pequenos e nós interiores que tbm estão precisando! Ele está em contato com a galera das doações lá!

Jorge e Mateus e Alok entraram pesado na doação, vai acontecer — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Quando a merda já está feita o foco tem que ser em reduzir danos, vamos atrás de mais aparelhos ventiladores pulmonares individuais, mesmo que seja individual, uma vida é uma vida, né isso?

Piauí🤝Amazonas — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Preciso do número da conta. Pode acrescentar + 20 cilindros assim que souber onde enviar dinheiro. Não tenho WhatsApp . Parabéns pela iniciativa https://t.co/4CO1xHhyrn — Paulo Coelho (@paulocoelho) January 15, 2021

Marília Mendonça + 20 cilindros

Safadao e Thyane + 20 cilindros

Richarlison Andrade Jogador + 10 cilindros Chama — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021