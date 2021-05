Whindersson Nunes nega traição de Luísa Sonza e revela: ‘Eu que terminei’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A cantora Luísa Sonza ficou revoltada nas redes sociais nesta segunda-feira (10/5) após novamente receber acusações de que teria traído seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes ou que o teria “deixado”.

Desta vez, a cantora se demonstrou sem paciência com os comentários maldosos e soltou o verbo. “Enfia no teu c* essa resposta de m****. Eu não traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém, pra início de conversa”, escreveu ela em resposta a um internauta em sua rede social. “Vocês não sabem de p**** nenhuma do que realmente aconteceu. Inventaram uma novela pra essa história e eu já tô cansada de ouvir também”, desabafou.

Enfia no teu cu essa resposta de merda. Eu não trai ninguém. Nunca. Eu nunca nem se quer larguei alguém, pra início de conversa. Vcs n sabem de porra nenhuma do q realmente aconteceu. Inventaram uma novela pra essa história e eu já tô cansada de ouvir também. Vai tomar no seu cu — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 10, 2021

Após ser cobrado para se pronunciar o humorista confirmou a narrativa de Luisa e assumiu que foi ele quem terminou o relacionamento — o que desmente os boatos de que Sonza pulado a cerca com Vitão, seu atual namorado, enquanto estava casada, além de ter largado Whindersson para ficar com o cantor.

“Opa rapaziada, ok vamos lá eu q terminei e não foi por traição, tbm fiz um trabalho pra Havan em 2018 aí começou as eleições e o veio virou de fato o veio da Havan, eu devolvi uma parte da grana e sai, desculpa a demora tava comprando coisas pro baby sai do hospital quando nascer”, disse.

Opa rapaziada, ok vamos lá eu q terminei e não foi por traição, tbm fiz um trabalho pra Havan em 2018 aí começou as eleições e o veio virou de fato o veio da Havan, eu devolvi uma parte da grana e sai, desculpa a demora tava comprando coisas pro baby sai do hospital quando nascer — Whindersson Nunes (@whindersson) May 10, 2021

Alguns fãs também notaram que a cantora deixou de seguir Whindersson no Instagram e que ela teria arquivado as fotos com o ex. Desde o término, ele se manteve discreto e sempre evita citar Luísa.

Há algumas semanas, um amigo de Luísa entregou que a cantora compôs uma música dando detalhes sobre o fim do casamento.

Atualmente, Whindersson está noivo de Maria Lina Deggan, que está grávida de 4 meses.