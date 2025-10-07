Zé Felipe confirma namoro com Ana Castela durante entrevista em podcast

Notícias de Famosos – Zé Felipe confirmou, nesta terça-feira (7), que está namorando Ana Castela. A revelação foi feita durante entrevista ao PodPah e repercutida pelo Metrópoles. Ao ser questionado por Mítico — “E você, tá namorando? Como que tá o coração?” — o cantor chegou a hesitar, mas logo assumiu o relacionamento. “Tô. [Coração] tá batendo. Coração tá feliz e muita alegria, graças a Deus. Eu tô mais leve, bem demais”, declarou.

O romance, que vinha sendo alvo de especulações, ganhou força após os artistas lançarem recentemente uma parceria musical de tom romântico. Segundo as informações, os dois estariam se conhecendo melhor desde meados de agosto, quando viajaram juntos para os parques da Disney. Desde então, as interações entre os cantores nas redes e em aparições públicas alimentaram ainda mais os rumores, agora confirmados pelo próprio Zé Felipe.

A confirmação acontece meses depois de Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciarem oficialmente o fim do casamento, em 27 de maio de 2025. Na entrevista, no entanto, o cantor limitou-se a comentar o momento atual e descreveu o “coração batendo mais leve”, sem entrar em detalhes adicionais sobre a vida pessoal.

Com a admissão do namoro, o casal passa a assumir publicamente a relação que já movimentava o noticiário de celebridades. A fala de Zé Felipe ao PodPah encerra a fase de especulações e estabelece um novo capítulo na vida afetiva do cantor, agora ao lado de Ana Castela.