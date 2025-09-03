Zé Felipe faz publicação comovente após Virginia ser vista com Vini Jr.

Notícias dos Famosos – Enquanto a influenciadora Virginia Fonseca aproveitava dias de descanso em Marbella, na Espanha, acompanhada do jogador Vinicius Jr., seu ex-marido, o cantor Zé Felipe, chamou atenção nas redes sociais. O sertanejo compartilhou em seus stories um trecho da música Se Eu Não Tivesse Ido, de seu novo álbum, cuja letra aborda saudade, arrependimento e a ausência de alguém especial. Para muitos seguidores, a postagem foi interpretada como uma possível indireta para a ex-esposa.

No trecho divulgado, Zé canta sobre a dor de viver sem a presença da pessoa amada e o desejo de recomeçar: “E nada é mais difícil que viver sem ti / Sofrendo pela espera de te ver voltar…”. O timing da publicação coincidiu com o fortalecimento dos rumores de que Virginia estaria vivendo um romance com o atacante do Real Madrid.

Segundo imagens divulgadas pelo portal LeoDias, Virginia e Vini Jr. foram vistos deixando juntos um iate luxuoso, após um passeio em alto-mar com amigos. Embora tenham tentado manter discrição, os detalhes chamaram atenção: Virginia desembarcou primeiro, cercada por influenciadores que a acompanham na viagem, e logo depois o jogador deixou o barco, protegido por seguranças e cercado por fãs.

A repercussão do suposto affair dividiu opiniões. Muitos fãs do antigo casal Virginia e Zé Felipe criticaram a rapidez com que a influenciadora seguiu sua vida amorosa após o término do casamento, oficializado em maio deste ano. Nas redes, comentários como “Sou mil vezes o Zé” e “A mulher foi casada, tem uma família linda e agora tá rodando” expressaram o descontentamento de parte do público, enquanto outros defenderam a liberdade da influenciadora em seguir em frente.