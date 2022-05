Zé Neto se pronuncia após ser detonado na web por suposta indireta para Anitta

Redação AM POST

O sertanejo Zé Neto se pronunciou nas redes sociais após fala polêmica envolvendo a funkeira Anitta virar um dos assuntos mais comentados desde a noite de ontem (13). O motivo é que um discurso do sertanejo durante um show em Mato Grosso deu o que falar na internet, e ainda deixou fãs e amigos da cantora mordidos.

“Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente. Olha aqui, oh, será que tá ruim?”, afirmou Zé Neto, em vídeo que viralizou no Twitter.

Alguns influenciadores saíram em defesa da cantora.

“Não falei o nome de ninguém, mas o engajamento tá top. Mete o pau. Desculpe não responder todo mundo, é que eu tenho 23 shows esse mês (maioria esgotado). Então vou descansar aqui”, escreveu o cantor.

🚨FALA SEXISTA: Segundo vídeo, durante um show da dupla Zé Neto e Cristiano em Sorriso (MT), realizado no noite de ontem, o cantor Zé Neto teria feito discurso pró-governo Bolsonaro e usado uma fala sexista contra a cantora Anitta: “A gente não precisa fazer tatuagem no toba” pic.twitter.com/zZJyja6CkR Continua depois da Publicidade — Pop Crave Brasil (@PopBrCrave) May 13, 2022