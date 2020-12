Alessandra Campêllo será candidata de Wilson Lima para disputar presidência da ALE-AM

Redação AM POST

A deputada Alessandra Campêllo (MDB), que está em segundo mandato, será lançada como candidata a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) com apoio do governador Wilson Lima e da base do governo do Amazonas na casa. A eleição ocorrerá no dia 16 deste mês.

Integrantes da base governista escolheram em reunião realizada ontem (1º) a parlamentar que já é vice-presidente da Assembleia Legislativa e lançaram por terra outros nomes que também almejavam a disputa.

Os deputados Saullo Vianna (PTB) e Joana Darc (PL) foram vistos reunidos com Alessandra em uma padaria de Manaus.

