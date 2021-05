Arthur Neto teria contratado influenciadores de Manaus para positivá-lo nas redes sociais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

De olho nas eleições de 2022, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), tenta limpar sua imagem após vários escândalos durante e depois de sua gestão no executivo municipal. A suposta estratégia usada seria contratar um time de influenciadores digitais da capital para positivá-lo nas redes sociais. O tucano já confirmou que deseja concorrer a presidência da República e que deve participar das prévias do seu partido em outubro deste ano, porém, ele também é apontado como possível nome ao governo do Amazonas.

A suposta contratação dos influenciadores para elogiar o ex-prefeito foi levantada pelo perfil no Instagram “fofoqueiam”. “Várias páginas é Blogueiros(a) de Manaus em Campanha para o Ex-prefeito de Manaus. Vamos expor Todas as páginas E blogueiros(a) que estão nessa aguardem…. Se depender de mim e da minha página esse senhor não ganha nem pra síndico….”, declarou o perfil.

Em pesquisa nas redes sociais, a reportagem encontrou algumas postagens de blogueiros que supostamente positivam Arthur Neto de maneira velada se citar seu nome, apenas fazendo menção a “gestão passada”.

Um exemplo disso é a postagem da influencer Felicya Monteiro, na estação de ônibus, que fica em frente da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Nery. “Hoje passei aqui pela estação da Arena e fiquei impressionada como é linda, e a estrutura é de primeira qualidade! A antiga gestão tá de parabéns por essa obra incrível”, disse ela na legenda.

Coincidência ou não, quem também lembrou da “antiga gestão” foi o influenciador amazonense Jordann Lima. “Hoje tava passando ali na Constantino Nery e parei pra observar o Complexo viário, cara achei super interessante!! Essa antiga gestão pensou em tudo mesmo né? sem falar o fácil acesso que você passa pela passarela, e não precisa tá atravessando a rua! Gostei tanto que até postei uma foto pra vocês!! Me diz aí o que vocês acharam desse complexo viário? Eu achei super interessante! Antiga gestão pensou em tudo né?”, escreveu ele em post na capital.

Também teriam feito postagem similares as influenciadoras Thaia Abreu e Taynara Brandão, no entanto, depois da repercussão negativa as postagens foram removidas das redes sociais.

O perfil “fofoqueiam”, também mostrou comentário da blogueira Isabelly Aurora, que diz ter recusado proposta de equipe do ex-prefeito de Manaus, confirmando que ele já iniciou sua campanha para as eleições 2022.

“Me procuraram, eu recursei, eu posso tá precisando como for, mas prefiro passar fome do que apoiar esse cara. Jamais vou esquecer o que fizeram com o Flavio, não há cachê que pague a justiça! Então… Tem certas coisas que precisamos rever, não concordo, mas entendo a necessidade de cada um e respeito”, disse.

Arthur Neto não se pronunciou sobre o caso até o fechamento desta matéria, porém, o espaço fica aberto para futuros esclarecimentos.

*Com informações do AM1