Carlos Almeida exclui todas as fotos com Wilson Lima do Instagram

A conta no Instagram do vice-governador Carlos Almeida Filho passou por uma limpeza e todas as fotos que apareciam o governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) foram apagadas, até mesmo as da campanha eleitoral de 2018 em que os dois ganharam.

Os dois são alvo da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e que apura um esquema de corrupção na compra superfaturada de 28 respiradores pulmonares feita pelo Governo do Amazonas em uma loja de vinhos, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no Estado.

Em depoimento à Polícia Federal Carlos Almeida deixou claro o distanciamento do governador.