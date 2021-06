Caso Flávio: Ministério da Justiça é autorizado a acessar conteúdo do celular da ex-primeira-dama Elisabeth Valeiko

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O setor de inteligência do Ministério da Justiça foi autorizado a extrair e compartilhar com o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) o conteúdo de três telefones celulares e um tablet da marca Apple apreendidos com a ex-primeira-dama de Manaus Elisabeth Valeiko e o genro dela Igor Ferreira, no processo que investiga o assassinato do engenheiro elétrico Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrido em setembro de 2019.

Continua depois da Publicidade

A decisão que saiu nessa na sexta-feira (11), é do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus, Celso de Paula, que atendeu pedido do MP-AM, autor da denúncia contra Alejandro Valeiko, Elizeu da Paz, Mayc Vinícius Parede, Paola Valeiko e José Edvandro Júnior.

Segundo o Ministério Público do Amazonas, o material extraído dos aparelhos será encaminhado para o Laboratório de Tecnologia do órgão para elaboração de relatório técnico. Também afirma que a Justiça pode, se entender viável, enviar o material para o instituto de criminalística do Amazonas para elaboração de laudo pericial indireto.

“Precisam ter seus conteúdos expostos nos presentes autos, pois pertencem a pessoas que, embora não sejam réus no processo, são parentes próximos dos acusados”, disse o magistrado na decisão referindo-se aos aparelhos apreendidos no âmbito de investigação.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a filha e o genro da ex-primeira-dama, o acesso ao conteúdo dos celulares “viola a intimidade de terceiros os quais não foram indiciados e nem sequer denunciados no presente feito”.