De olho na próxima eleição, Braga articula desconstrução de Wilson Lima e David Almeida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

De olho no projeto de retornar ao executivo estadual, o senador Eduardo Braga (MDB), estaria trabalhando desde agora na desconstrução de imagem de dois possíveis adversários no pleito de 2022, que são o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Continua depois da Publicidade

De acordo com informações de bastidores, Braga, estaria potencializando na mídia ações negativas dos dois gestores e apostando em estratégias da velha política. Para concretizar essa desconstrução o senador estaria contando com o apoio do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida (sem partido), que visa contribuir agora para conseguir futuramente indicação a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Apesar de toda estratégia de Braga, os últimos pleitos em que participou para o governo do Amazonas mostraram que ele não é bem quisto entre eleitores do estado e quase não se elege a senador. Além disso tem o nome envolvido em alguns casos de corrupção investigados pela Operação Lava-Jato.