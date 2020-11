Denúncia: sem trabalhar, filha de David Almeida possui carro avaliado em R$ 200 mil

Redação AM POST

Fernanda Aryel Almeida, filha única do ex-governador interino do Amazonas e atual candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), possui uma Mercedes GLA que está sendo oferecida no Brasil com preços de cerca de R$ 200 mil.

De acordo com documento do veículo que o AM POST teve acesso, o crossover da marca alemã está registrado no nome de Fernanda, que não trabalha. O veículo foi adquirido em junho de 2017, período da gestão interina de David Almeida.

Continua depois da Publicidade

Escândalo na Gestão

Ele ficou à frente do governo do Amazonas por quase cinco meses e foi é acusado de superfaturar contrato para a realização de cirurgias com sobrepreço de R$ 7 milhões, segundo representação do Ministério Público de Contas.

DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Secretaria de Saúde do Estado firmou contrato com o Imed (Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento) no valor de R$ 8,4 milhões em caráter emergencial. Não houve licitação. O documento determina a realização de 780 cirurgias. Cada procedimento sairia por R$ 10,8 mil.

Continua depois da Publicidade

Condomínio de luxo

Dentro do patrimônio declarado por David ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE, está um apartamento hipotecado no Condomínio Castelli, na Ponta Negra, que, de acordo com o mercado imobiliário local, é um imóvel que pode ultrapassar a R$ 1 milhão.

Os valores levantam questionamentos como: de onde vem a renda do candidato David Almeida e em que ele trabalha? Além disso sua filha trabalha onde para comprar um carro no valor de R$200 mil?