Deputado acusa governador Wilson Lima de perseguir delegados que disputaram eleição fora de seu grupo político

Redação AM POST

O deputado Dermilson Chagas (Podemos), disse em nota publicada em suas redes sociais nessa terça-feira (8) que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), está perseguindo delegados que disputaram eleição deste ano em chapas que não faziam parte do grupo político dele.

Continua depois da Publicidade

“Manifesto minha a indignação com a notícia de que o Governo do Amazonas, na figura de seu Wilson Lima, está transferindo o Delegado Costa e Silva e o Delegado João Tayah para o interior do estado, por terem participado de chapas – que não fazia parte do grupo político do governador – para disputar a prefeitura e a Câmara Municipal de Manaus. Infelizmente não é de hoje que o governador persegue classes de servidores públicos que não são a favor de seu grupo ou de suas medidas e posicionamentos. Foi assim com os professores e com os profissionais de saúde. É revoltante!”, disse Dermilson.

Os delegados Rafael da Costa e Silva, que foi candidato a vice-prefeito pelo Patriotas em chapa encabeçada pelo Coronel Menezes, e João Victor Tayah, que disputou o cargo de vereador de Manaus, foram transferidos para o interior após o pleito municipal.

Tayah foi transferido para o município de São Paulo de Olivença (a 982 quilômetros da capital amazonense) enquanto Costa e Silva para Lábrea (distante 702 km da capital amazonense). Ambos recorreram à Justiça para impedir a transferência.

Continua depois da Publicidade

De acordo com Tayah, a portaria que os tranferiu tem “defeitos na sua fundamentação, pois não explica as razões de fato e de direito que justifiquem a remoção do delegado para localidade tão distante de onde já exercia suas atividades há quatro anos”.