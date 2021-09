“Em hipótese alguma podemos deixar Eduardo Braga retornar ao governo do AM”, diz Plínio Valério

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Faltando pouco mais de 1 ano para o pleito de 2022, o senador Plínio Valério (PSDB) revela possibilidade de entrar na disputa para governador do Amazonas e ressalta que seu colega de parlamento, senador Eduardo Braga (MDB), não pode voltar a comandar o Estado. O político foi entrevistado pelo site Direto ao Ponto.

Continua depois da Publicidade

“Em hipótese alguma podemos deixar Eduardo Braga retornar ao governo do Amazonas. E eu fui o cara que bati o Braga na última eleição com votação expressiva em Manaus”, disse o senador que na eleição de 2018 obteve mais votos que o emedebista, que quase não consegue se eleger.

Apontado como pré-candidato ao governo do Estado, Braga vem utilizando os finais de semana para investir em sua pré-campanha eleitoral promovendo aglomerações em suas reuniões no interior do Amazonas. O Cacique governou o Estado de 2003 a 2010.

Porém, Plínio acredita que na disputa é fundamental ter votos em Manaus, lugar onde Braga enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal.

Continua depois da Publicidade

Levando em consideração a última eleição, Plínio acredita que consegue ter uma votação suficiente, impulsionada pela Capital, para o levar para o segundo turno. De 25% pra cima, dependendo do número de candidatos.

“Em Manaus eu tive 635 mil votos em 2018, então não vejo como não ter 300, 400 mil só na capital em 2022”, avaliou.

Continua depois da Publicidade

Sobre sua possível candidatura, Plínio Valério, afirma que em dezembro tudo será acertado.

O senador prevê, ainda, apoio de parte dos evangélicos do Estado, já que seu primeiro suplente no Senado é o ex-deputado estadual Carlos Alberto (Republicanos), que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).