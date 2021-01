Em meio à pandemia, ex-vereador de Manaus quer obter R$ 80 mil de jornalista

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O ex-vereador de Manaus, Leonel Feitoza, advogado e empresário que foi derrotado na eleição à Prefeitura de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus) no ano passado, quer obter R$ 80 mil em um processo que perdura 11 anos contra jornalistas do extinto Portal “Mano Repórter”.

Continua depois da Publicidade

O site era do jornalista Fernando Reis, que está com leucemia e se encontra fragilizado, mas o também jornalista Rudson Peixoto representou o veículo de comunicação em contratos na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2009.

Na época, o portal de Fernando postou um vídeo que viralizou na internet com Leonel e outros vereadores recebendo dinheiro em espécie. Ele alega que teve a “honra manchada”. Apesar do vídeo ter sido excluído, Leonel e seus advogados pediram R$ 103 mil em indenização, e “reduziram” para R$ 80 mil.

Mesmo diante dos desafios financeiros aos sites de notícias causados pela pandemia, os advogados de Leonel Feitoza mostram-se irredutíveis para obter o dinheiro.

Continua depois da Publicidade

A advogada Renata Bernadino Paiva disse na manhã desta terça-feira, 19, que vai até as últimas consequências. Ela e outra advogada, Rosana Feitoza, vão receber honorários no processo.

A reportagem tentou falar com Leonel Feitoza, mas ele não respondeu. Atualmente, o ex-vereador responde a uma série de denúncias envolvendo ações de improbidade (crime contra a administração pública).

Continua depois da Publicidade

Também não se conseguiu obter contato com os jornalistas Rudson Peixoto e com Fenando Reis, que trata do câncer no sangue fora do Amazonas e a família dele informou que ele não tem recursos financeiros para pagar Leonel Feitoza.

*Com informações da Revista Cenarium