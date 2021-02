Falta de habilidade do presidente da CMM compromete base do governo David Almeida na Casa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A base do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), na Câmara Municipal pode ser abandonada por vários vereadores insatisfeitos com a falta de traquejo do presidente da Casa, vereador David Reis (Avante).

Os movimentos ameaçam rachar a base de apoio do prefeito e pode ainda causar outros danos, como uma devassa nos contratos da CMM.

Entre as dificuldades encontradas pelos parlamentares estão a quebras de acordos e a distribuição de cargos comissionados sendo feita apenas a um pequeno grupo de David Reis.

O vereador Marcel Alexandre (Podemos), por exemplo não escondeu a contrariedade, ao ver quebra da promessa de que ficaria com a presidência da Comissão de Economia e Finanças, a terceira mais importante da Casa, que foi para o vereador Lissandro Breval (Avante).

O novo presidente da Câmara é cria da velha política e em sua gestão a CMM está sendo acusada de dar as costas para a população manauara.

“Sempre coube ao presidente distribuir cargos e postos em comissões, mas desta vez parece que retrocedemos bastante no tempo. Isso está sendo feito com um cheiro muito forte de velha política. A Câmara está de costas para a sociedade. A impressão que dá é que um grupo chegou ao poder achando que é dono da coisa pública”, disse um dos parlamentares insatisfeitos, que não quis se identificar com medo de represálias.

