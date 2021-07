Fausto Jr repudia ataques covardes feitos por Omar Aziz e ressalta que o senador é comprovadamente corrupto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Fausto Jr. (MDB) repudiou nesta quinta-feira (15) a ação do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), em usar a Comissão para perseguir adversários políticos.

Fausto disse que no seu depoimento à CPI, no dia 29 de junho, em nenhum momento atacou a família do senador. No entanto, Omar insiste em atacar covardemente os familiares do deputado.

“Ele (Omar) tenta, a todo custo, atacar quem diz a verdade”, afirmou o deputado.

A declaração de Fausto aconteceu após o senador apresentar à Polícia Federal uma notícia crime contra a mãe do deputado, a conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins.

“Enviaram uma notícia crime cheia de erros de português, com informações falsas, documentos incertos e cheia de suposições infundadas”, afirmou Fausto.

O deputado acrescenta que Omar tem se rebaixado ao usar a CPI para tirar proveito político, deixando de lado a investigação da pandemia para atacar adversários. “Não vou me rebaixar ao nível de escória do senador. Ele está usando a CPI em benefício próprio”, destacou o deputado.

No discurso no plenário da Assembleia Legislativa, Fausto ressalta que o senador é comprovadamente corrupto. “Quem diz isso é a Polícia Federal e a Justiça Federal. O povo do Amazonas sabe quem é o senador Omar Aziz, de onde ele veio e o seu ‘modus operandi”, denunciou Fausto Jr.

O deputado lembrou as notas de repúdio emitidas pela Policia Federal e pelas Forças Armadas contra o Senador. No início do mês, Omar falou que a PF estaria sendo usada pelo governo Federal para perseguir adversários de Bolsonaro. Quanto às Forças Armadas, Omar disse que os militares estão envolvidos em atos ilícitos.

“Ele (Omar) ataca as instituições públicas, sem respeitar ninguém. Ele está perdido! É visível sua contradição”, lamentou o deputado.

Ao final, Fausto disse que não vai se intimidar perante os ataques covardes do senador. “Seguirei firme! A cada ataque a mim e minha família, seguirei mais motivado em fazer meu trabalho”, prometeu.

“Ao perceber que estou indo por um caminho inverso ao do senador Omar Aziz, não tenho dúvidas que estou no caminho certo”, comparou Fausto.

Deputados apoiam Fausto Jr.

O discurso de Fausto Jr. recebeu apoio de outros parlamentares estaduais. O deputado Dermilson Chagas disse que Fausto honrou a Assembleia Legislativa do Amazonas ao levar ao Senado Federal o relatório da CPI da Saúde.

“As informações levadas pelo deputado Fausto estão ajudando a CPI a descobrir como funcionam as fraudes na Saúde Pública”, declarou Dermilson.

O deputado criticou os ataques feitos por Omar Aziz à família de Fausto Jr. “Família é algo sagrado! Eu mesmo já fui vítima de ataques à minha família”, lamentou Dermilson. “Não precisamos de agressões nesse momento que vive o Brasil. Precisamos de vacinas!”, completou.