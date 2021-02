Fim da Lava Jato vai beneficiar senador Eduardo Braga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Depois de 7 anos, 79 fases de operações que colheram materiais e provas que embasaram 130 denúncias contra 533 acusados, a força-tarefa da Lava Jato chegou ao fim. Pelo menos a força-tarefa no Paraná que agora foi incorporada ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal (MPF).

Depois de tantos anos de vitórias no combate à corrupção, a Lava Jato passou a ser derrotada por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e, ao mesmo tempo, pelo “fogo amigo” do Ministério Público Federal (MPF). O fim parecia inevitável.

O senador Eduardo Braga (MDB) foi alvo da operação e deve ser beneficiados com o fim dela. Ele foi denunciado, em fevereiro de 2019, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por “caixa 3” nas eleições de 2012, quando a então senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) foi candidata à Prefeitura de Manaus. O caso é um desdobramento da Operação Lava Jato.

Outro processo de que Eduardo Braga é alvo no STF refere-se a um inquérito sigiloso que apura o repasse de R$ 43,6 milhões da empresa JBS a políticos do MDB na campanha de 2014, quando ele foi candidato ao governo do Amazonas. Na época das acusações, a defesa do senador negou irregularidades nos dois casos.

A denúncia contra ele, que já andava a paços lentos, vai praticamente estagnar.

O procurador Deltan Dallagnol, que liderou a Lava Jato em Curitiba de 2014, quando foi criada, até setembro de 2020, quando abriu mão do posto, disse que o fim da força-tarefa causa “preocupações” e enxerga a ação como uma mudança que ocorre em um “quadro de retrocessos no combate à corrupção”.