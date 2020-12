Governo Wilson Lima vai desembolsar 1,6 milhão para patrocinar “Peladão” do grupo A Crítica

Redação AM POST

Os cofres públicos do Amazonas, via Secretaria de Estado de Cultura (SEC), vão desembolsar o montante de R$1667.393,50 para realização do campeonato de futebol “Peladão”, organizado por empresas da Rede Calderaro de Comunicação, do empresário Dissica Tomaz Calderaro. A informação consta no Portal da Transparência.

O contrato foi firmado entre o Governo do Amazonas e a Editora Cultural da Amazônia Ltda Me, empresa pertencente ao grupo A Crítica, tem vigência de 25/11/2020 à 26/12/2020.

De acordo com o Portal da Transparência, para cumprir o contrato, a Secretaria de Cultura fez duas notas de empenho uma com valor de R$84.284,86 e outra de R$1.565.300,14.

No ano passado o governador Wilson Lima (PSC) autorizou a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos despachos de inexigibilidade de licitação autorizando o patrocínio no valor de R$ 963,8 mil para o programa “Peladão a Bordo”.

Ainda em 2019 o Governo também pagou mais R$ 320 mil para a TV A Crítica transmitir a banda de Carnaval Galo de Manaus. O curioso é que o Galo Manaus é uma banda particular, que cobrou ingressos variando de R$ 40 a R$ 60 para dar acesso à festa.