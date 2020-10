Jornal Nacional mostra gravações e mensagens de investigados na Operação Sangria

Redação AM POST

A segunda fase da Operação Sangria, que investiga supostas fraudes e desvios de dinheiro na compra de respiradores para atender casos de Covid-19 no estado, foi repercutida em reportagem do Jornal Nacional desta segunda-feira (19). O telejornal teve acesso a gravações e mensagens dos investigados no inquérito da Polícia Federal sobre fraudes na compra de respiradores no Amazonas.

Durante as investigações os agentes apreenderam documentos com propostas de venda de mais respiradores da loja de vinhos para o governo do Estado, que somam mais de R$ 35 milhões, e segundo a Polícia Federal o negócio só não foi concluído porque os envolvidos foram presos antes.

A matéria mostrou conversa, ocorrida no dia 4 de abril deste ano, entre o ex-secretário de saúde, Rodrigo Tobias, e o ex-secretário adjunto da pasta, Perseverando da Trindade Garcia em que é revelado que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), conhecia um empresário que financiaria os respiradores para o Governo do Estado.

Rodrigo descreveu o empresário como “um cara grande que tem bala na agulha” que se prontificou a fazer as compras dos aparelhos para depois o governo comprar dele. Conforme a Polícia Federal o nome do homem ainda não foi divulgado mas ele está sendo investigado.

Em outra conversa ocorrida em um grupo de Whatsapp chamado ‘só nós aqui’, Perseverando sugere que se faça uma licitação fantasma para concretizar a compra de respiradores da loja de vinhos.

Após inicio das investigações da PF os suspeitos desmontoaram-se apreensivos em troca de mensagens ocorrida em junho onde o ex-secretário executivo da saúde, João Paulo Marques dos Santos, preso na primeira fase da operação sangria, teme que o grupo sirva de bode expiatório pela compra irregular dos equipamentos.

O Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Henrique Albergaria Silva, disse ao JN que foi possível constatar ingerência da alta cúpula do governo na gestão de Rodrigo Tobias.

As investigações tentam descobrir porque o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, apontado com alguém de grande influência no suposto esquema fraudulento, não usava seu gabinete para realizar reuniões com integrantes do governo, parlamentares e empresários e sim salas de um edifício comercial na capital.

A PF suspeita que os encontram serviram para pagamento de propina. Carlos Almeida é visto em imagens de câmeras de segurança chegando ao prédio com assessores e depois foi filmado saindo com uma bolsa.