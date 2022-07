Menezes se desespera, atira para todos os lados e encontra dificuldade para emplacar candidatura nas eleições deste ano

Redação AM POST

Desesperado para conseguir um mandato político, o coronel reservista e ex-superintendente da Suframa, Alfredo Menezes Júnior (PL), tenta desde 2020 herdar os votos do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e emplacar um candidatura de sucesso no Amazonas, porém, ainda não caiu na graça do povo.

Menezes é amigo pessoal do presidente Bolsonaro e já foi chamado de intrometido por se colocar em encontros e reuniões do mandatário com políticos do Amazonas sendo que ele não ocupa nenhum cargo público.

Agora ele atira para todos os lados tentando conseguir qualquer colocação nas eleições deste ano que lhe garanta vaga no Congresso Nacional.

Sob a sombra do presidente, Menezes é apontado como pré-candidato ao Senado. Apesar do PL anunciar para o dia 5 de agosto a confirmação da candidatura do militar, até agora nada está definido. A confirmação do nome do ex-vereador Chico Preto (Avante) na disputa pelo Senado Federal deixa a situação de Menezes mais difícil que tende a desidratar com a migração de votos para o candidato do Avante.

Conforme informações de bastidores, como ele já vê como uma batalha difícil de vencer tenta se escalar como vice na chapa de reeleição do governador Wilson Lima (UB) e pode acabar como candidato a deputado federal.