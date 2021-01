Poder: comunicação da prefeitura de Manaus será controlada pelo empresário Durango Duarte, confirma fonte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O empresário e publicitário, Durango Duarte, dono da iMarketing, vai ter poder de decisão dentro da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), que tem como titular o jornalista Emerson Quaresma. A informação foi confirmada ao AM POST por uma fonte ligada a prefeitura de Manaus.

De acordo com a fonte, Emerson Quaresma servirá como um testa de ferro enquanto o publicitário dá as cartas na comunicação do governo David Almeida (Avante) e determinará quem sai, quem fica na pasta, da mesma forma como atua na comunicação do governo de Wilson Lima (PSC), onde teria entrado se aproveitando da inexperiência da ex-titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Daniela Assayag.

Durango Duarte é ‘persona non grata’ entre os donos de blogs e portais do Amazonas desde que brecou publicidade da Secom para esses veículos de comunicação. Ele já atuou também nas gestões de caciques e ex-governadores como Amazonino Mendes, José Melo e Omar Aziz, de quem é amigo pessoal.

O prefeito de Manaus, David Almeida, abriu a guarda e aceitou a influência do empresário articulista em seu governo, mesmo sabendo que ele tem ligação com caciques da velha política, a quem tanto Almeida disse combater no período de campanha das eleições 2020.

Contrato milionário

No ano passado, Durango Duarte chegou a efetivar um contrato de R$ 19 milhões na gestão de Arthur Neto (PSDB), para prestação de ‘serviços digitais’. A publicação na época, não teve detalhes sobre a prestação de serviços.

Conforme a publicação na época, o valor que seria pago pela prefeitura mensalmente seria de R$ 1,5 milhão.

A publicação trazia informações, ainda, de valores empenhados no montante de R$ 2 milhões, restando os demais valores para serem pagos durante a execução do serviço.