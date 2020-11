RH recebeu mais de R$ 37 milhões no governo de Wilson Lima

Redação AM POST*

Nos dois primeiros anos de gestão do governador Wilson Lima (PSC), já foram pagos mais de R$ 37,8 milhões em contrato da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) com uma empresa de recursos humanos.

Em pesquisa online na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) é possível ter acesso ao relatório de execução da despesa da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) com a empresa Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas Ciama, CNPJ: 006.249.610.001-77 que já ultrapassam R$ 37,8 milhões pagos à empresa.

Apesar do montante já ter sido pago não é possível encontrar o contrato com a empresa no Portal da Transparência do Amazonas. Isso levanta alguns questionamentos: A Sedecti não possui servidores estaduais suficientes para o administrativo, jurídico e técnico? Quantas pessoas estão trabalhando na secretaria atualmente? Quanto cada um deles recebe por mês? Quais são os cargos contratados?

Em 10 de novembro, a secretaria emitiu Nota de Empenho nº 2020NE00369 no valor de R$ 3,5 milhões para a Companhia de Desenvolvimento. De acordo com a descrição a vigência do contrato onde não se aplica licitação, é até janeiro de 2024.

