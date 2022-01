Ronaldo Tiradentes chama Eduardo Braga para debate e questiona: “É verdade que você espanca sua mulher Sandra Braga?”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O jornalista Ronaldo Tiradentes convocou o senador Eduardo Braga (MDB) para um debate em seu programa “Manhã de Notícias” e segundo ele seria um confronto ‘livre, sem amarras, sem regras’.

“Eu estou te desafiando Eduardo Braga para um debate aqui. Seja macho, seja homem, não seja esse frouxo que você demonstra ser. Você é macho na sua casa. Vamos debater sobre temas livres, sem amarras, sem regras […]. Vamos ver quem é ladrão e quem é corrupto”, declarou.

Tiradentes revelou que está sendo processado por ter falado que o senador agride mulheres. “E agride mesmo. Vamos ver no que vai dar essa ação. Eu estou reafirmando sobre agressão contra mulher, você agrediu ministra, uma jornalista”, afirmou o apresentador.

Ao tocar no assunto Ronaldo falou sobre o teor dos questionamentos que pretende fazer a Eduardo Braga. “Eu vou adiantar a primeira pergunta: é verdade que você espanca sua mulher, Sandra Braga, na sua casa, como tem denúncias na internet?”, questionou.

O apresentador falou ainda sobre o comportamento agressivo do político e disse que ele já agrediu covardemente um homem dentro de elevador e chegou a quebrar os dentes da vítima.

“Você espancou o Manoel Quintas. Aliás eu falei com a deputada Beth Suely, querendo depoimento dela aqui, por que o Eduardo Braga quebrou todos os dentes do Manoel Quintas com um murro que ele deu covardemente. Agrediu ele dentro do elevador da Assembleia, pegou o Manoel Quintas de surpresa. Covarde!”, declarou.

Tentativa de limpar imagem

De olho nas eleições de 2022, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) começou o ano fazendo uma série de postagens em sua rede social direcionada ao público feminino. A manobra tenta limpar sua imagem após repercussão negativa de agressão a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo da Presidência, no mês passado.

Cerca de uma semana depois do episódio, o senador compartilhou nas redes sociais sua versão romântica num vídeo para registrar 40 anos de união com a sua esposa, Sandra Braga, a quem ele chamou de ‘minha mulher maravilha’.

A homenagem faz um contraste com a violência política de gênero praticada contra a ministra Flávia Arruda que foi desrespeitada com gritos e xingamentos em ligação pelo senador do Amazonas, Eduardo Braga (MDB/AM), porque o parlamentar ficou enfurecido ao saber que teve meio bilhão de reais em emendas parlamentares negados pelo Palácio do Planalto. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Depois de ser atacada Flávia Arruda, se pronunciou sobre o assunto, afirmando que os gritos dirigidos pelo líder do MDB no Senado não os amedrontam. Além disto, ela classifica o ato como “machismo atrasado”.