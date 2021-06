Ronaldo Tiradentes diz que Eduardo Braga traçou plano para derrubar governo de Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O jornalista Ronaldo Tiradentes denunciou em seu programa “Manhã de Notícias”, na última terça-feira (8), a existência de um plano estratégico traçado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), para derrubar o mandato do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC-AM) juntamente com o vice-governador, Calor Almeida Filho (PSDB-AM), no intuito de haver uma nova eleição no Estado.

Continua depois da Publicidade

Segundo o jornalista, Eduardo Braga “só pensa em poder” e está trabalhando “feito louco” para afastar Wilson Lima.

“Eu tomei conhecimento, no final de semana, de detalhes sobre o plano traçado pelo estrategista Eduardo Braga para afastar do governo Wilson Lima e o vice. O plano do Eduardo Braga contempla os dois, ele precisa afastar os dois para haver uma nova eleição. Aí Dudu Braga, candidatíssimo ao governo, mas tá trabalhando em Brasília, feito louco ali, um alucinado pra afastar os dois”, afirmou Ronaldo.

Ronaldo também se referiu ao senador como alguém maquiavélico. “O Eduardo vive maquinando essas coisas, a cabeça dele só pensa nisso, só pensa em poder. É aquele cara que não se conforma com derrota, o povo já o varreu em duas eleições, mas ele tá sempre ali maquinando, tá sempre patinando”, declarou Tiradentes.

Continua depois da Publicidade

Eduardo Braga (MDB) está há cerca de 10 anos sem conquistar um cargo no Executivo, tendo sido derrotado até com quem escolheu apoiar em disputas pela Prefeitura de Manaus e quase não foi reeleito senador em 2018. Ele enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal.