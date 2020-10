Secretária pessoal de Wilson Lima é flagrada em escritório apontado como local para pagamento de propina

Redação AM POST

Lúcia Carla Gama Rodrigues, que é secretária pessoal e pessoa de confiança do Governador do Amazonas Wilson Lima (PSC), foi flagrada entrando em escritório particular, localizado no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, apontado pela Polícia Federal como local de encontro para pagamento de propina entre a cúpula do governo, parlamentares e empresários.

A investigação da PF e Ministério Público Federal (MPF) teve acesso a imagens do circuito de segurança do prédio comercial e viu que no dia 18 de maio deste ano, Lúcia Carla, entrou no local com uma bolsa e após alguns minutos, saiu com as mãos vazias.

Continua depois da Publicidade

A secretária já trabalhou nos governos de Omar Aziz e José Melo como chefe de comunicação. Em setembro foi noticiado que ela recebe salário de secretário de Estado, cerca de R$ 28,5 mil por mês. De acordo com o Portal da Transparência do Amazonas, Lúcia aparece na folha de pagamento da Casa Civil. Mas, trabalha no Gabinete Particular do Governador do Amazonas.

Além de Lúcia, o livro de visitas do prédio, também mostra a presença da deputada estadual Alessandra Campêlo no dia 20 de maio.

*Com informações da Coluna Alex Braga