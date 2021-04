Vereador David Reis exonera chefe de seu gabinete após beneficiá-la com férias fora de época

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), decidiu exonerar a chefe do seu gabinete, Suzie de Andrade Bezerra, após sofrer pressão devido repercussão negativa por ter concedido férias a servidora em menos de três meses de trabalho na Casa Legislativa. O início da gestão do político no comando da CMM está sendo marcado por vários indícios de irregularidades.

Suzie de Andrade Bezerra foi nomeada em cargo comissionado como “Chefe de Gabinete da Presidência” no dia 1º de janeiro de 2020, data que marcou o início dos trabalhos dos vereadores eleitos para o quadriênio 2021-2024 em que inclusive David Reis tomou posse. Cerca de dois meses depois a servidora viajou de férias para o Nordeste em pleno período normal de expediente na CMM.

De biquíni, óculos escuros, chapéu e segurando um drink, a servidora postou nas redes sociais foto com legenda dizendo: “nem toda segunda-feira é chata”. Suzie obteve remuneração líquida de R$ 13.501,48 ainda no mês de fevereiro deste ano, de acordo com o Portal da Transparência da CMM.

Após repercussão negativa, o vereador David Reis decidiu exonerar Suzie do cargo de Chefe de Gabinete, conforme decreto municipal assinado por ele mesmo. Quem deverá substituir a funcionária é Nilson Buzaglo Junior, que é aliado do secretário de Limpeza Municipal, Sabá Reis, pai de David Reis.