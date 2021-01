Wilson Lima rebate Arthur Neto no Twitter: “não use a pandemia como trampolim político”

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), respondeu no Twitter a um vídeo do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), que o classifica como o pior governador do Amazonas e de promover assassinato aos moldes do político alemão, Adolf Hitler, grande líder do nazismo e o responsável por um regime de terror que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial.

“Somente hoje foram 28 mortos por falta de oxigênio no Pronto Socorro 28 de Agosto. Wilson Lima você é o pior governador que o Amazonas já teve e o que acontece em Manaus é assassinato aos moldes de Hitler, por asfixia. Isso é doloroso e cruel”, disse Arthur Neto.

Somente hoje foram 28 mortos por falta de oxigênio no Pronto Socorro 28 de Agosto. Wilson Lima você é o pior governador que o Amazonas já teve e o que acontece em Manaus é assassinato aos moldes de Hitler, por asfixia. Isso é doloroso e cruel. pic.twitter.com/7np5uvisx7 Continua depois da Publicidade — Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) January 14, 2021

Em reposta, Wilson Lima, pediu para o ex-prefeito sair de seu mundo pequeno e ir para as ruas ajudar a cuidar das pessoas. “Ajude em vez de atrapalhar. Seja homem. Seja responsável. Não use a pandemia como trampolim político”, rebateu Lima.

O governador também rebateu a acusação de ser assassino e relembrou morte do engenheiro Flávio Rodrigues, ocorrida após uma festa realizada em um condomínio de luxo no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, onde morava o Alejandro Valeiko, enteado do ex-prefeito da capital.

“Arthur Neto falando em homicídio? Durante sua gestão, usou a máquina da Prefeitura de Manaus para encobrir o assassinato do engenheiro Flávio”, disse.

