Wilson Lima rebate Eduardo Braga e diz que senador insiste em fazer politicagem em meio a maior crise de saúde do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para criticar o senador Eduardo Braga (MDB), que fez acusações da existência de um “gabinete do ódio” bancado com dinheiro público.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o governador, Braga “insiste em fazer política” em meio a maior crise de Saúde do estado. “Eduardo Braga insiste na velha política, sua marca registrada. Insiste em fazer politicagem em meio a maior crise de Saúde do AM e da humanidade em 100 anos. Chega de politicagem, senador. É hora de unir esforços para ajudar os amazonenses a superar esse momento dramático”, disse Wilson Lima.

A postagem seria resposta a uma publicação do senador de quarta-feira, 17, que afirma que é atacado por um “gabinete do ódio”. “Não quero crer que seja verdade, mas reafirmo: não se pode admitir a criminosa disseminação de fake news em meio a uma pandemia que exige a união de todos e, principalmente, o esforço e o trabalho para que vidas sejam salvas”, escreveu Eduardo Braga.