Aleam tem contrato de quase R$ 8 milhões com locadora de veículos que já foi alvo do MP-AM

O diretor-geral da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Wander Araújo Motta, renovou em fevereiro deste ano um contrato de quase R$ 8 milhões para o serviço de locação de veículos com uma empresa que já foi alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) em 2019.

De acordo com publicação do Diário Oficial da Casa Legislativa, do dia 13 de fevereiro deste ano, o Contrato 01/2022 foi prorrogado até até fevereiro de 2024 e determina pagamento mensal de R$ 650.831,50 resultando no valor de R$ 7.809.978,00 para a empresa ACB Locadora de Veículos Eirelli, que só em 2022 já recebeu R$ 7.374.825,00 milhões, totalizando o montante de R$ 15.184.803,00 milhões pelo serviço.

De acordo com o site da Receita Federal, a empresa foi aberta em dezembro de 2007, está registrada no nome do empresário Alessandro Correa Bergamasco, possui o CNPJ 09.262.747/0001-92, e está sediada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. O capital social da empresa é de R$ 1,5 milhão.

Pagamentos

De acordo com o Portal da Transparência do Governo do Amazonas, no primeiro semestre deste ano a Assembleia Legislativa já desembolsou dos cofres públicos para a empresa o montante de R$3.835.934 milhões.

Conforme a nota de pagamento são disponibilizados para a Casa Legislativa 50 veículos tipo Pick Up e mais 35 veículos tipo Sedan.

A reportagem do AM POST procurou a Diretoria de Comunicação da Aleam para questionar sobre o contrato mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Alvo do Ministério Público

Em 2019, a ACB Locadora de Veículos foi investigada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) devido contrato com a Prefeitura de Presidente Figueiredo (a 133 quilômetros de Manaus) para o serviço de aluguel de veículos em uma licitação dividida em três lotes, que foi alvo de denúncia por indícios de direcionamento e favorecimento.

De acordo com a denúncia, políticos e empresários do município estariam envolvidos com a prática de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, fraude em licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro praticado na administração municipal.

A denúncia também afirma que a empresa ACB Locadora de Veículos recebeu o valor integral pelo serviço contratado, mas não comprovou a prestação deles, o que “configuraria em tese crime de responsabilidade e desvio de recursos”. Isso porque, segundo o Ministério Público, “há indícios de que os veículos alugados não foram encontrados na sede do município, além o fato de que o valor das diárias é elevado, o que poderia indicar superfaturamento de preços”.

Na época, um deputado estadual do Amazonas e outros políticos e empresários tiveram a quebra do sigilo telefônico autorizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Redação AM POST*