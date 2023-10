Chico Preto cobra deputados da Aleam a destinarem emendas para ajudar a enfrentar queimadas no AM

O ex-vereador de Manaus e advogado, Chico preto, questionou nas redes sociais qual parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) estaria interessado em destinar R$500 mil em emendas parlamentares para ajudar a enfrentar as queimadas que assolam o Amazonas.

De acordo com Chico Preto, o recurso seria para reforçar Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas e a Defesa Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Diante das queimadas e da fumaça, estou me perguntando: qual deputado estadual está disposto a vir a público e afirmar que vai destinar recursos para reforçar as estruturas dos Bombeiros e Defesa Civil com as emendas parlamentares de R$ 500 milhões que gerenciam no orçamento do Amazonas?”, questionou.

O povo do Amazonas tem sofrido drasticamente com os efeitos do aumento de queimadas, em meio a um período de seca severa em que estado vem enfrentando. Pelo terceiro dia consecutivo, Manaus voltou a ficar encoberta nesta sexta-feira (13), por uma densa nuvem de fumaça oriundas dos incêndios ocorridos nos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

De acordo com dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o município de Autazes, localizado a 111 quilômetros de Manaus, se destaca com 105 focos, o que representa 20,8% do total do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*