CMM fecha contrato de mais de R$10 milhões com operadora de planos de saúde e é criticada por falta de transparência

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), comandada pelo presidente Caio André, firmou um contrato de mais de R$10 milhões com a operadora de planos de saúde Samel. O acordo foi assinado pelo presidente do parlamento em exercício, o vereador João Carlos. No entanto, a contratação tem sido alvo de contestações por parte dos servidores da Casa Legislativa, que alegam falta de transparência e ausência de consulta prévia.

Os servidores da Câmara Municipal de Manaus estão preocupados com a falta de transparência no processo de contratação da operadora e a ausência de consulta prévia aos funcionários. Segundo relatos, a decisão foi tomada sem ouvir a opinião dos trabalhadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O contrato firmado com a empresa corresponde ao Pregão Presencial n 023/2023-SRP/CMM. De acordo com o documento, a operadora de planos de saúde deverá oferecer os serviços de assistência médica ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, contemplando todos os procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS). O valor mensal do contrato é de R$ 877.270,00, totalizando o montante de R$10.527.240,00 milhões.

Preocupações em relação aos descontos em folha de pagamento

De acordo com o servidores há uma preocupação em relação aos possíveis aumentos nos descontos em folha de pagamento. Um servidor ativo relata que atualmente tem cerca de 6% de seu salário descontado pelo Manausmed (Funserv) e teme que a contratação milionária resulte em um percentual ainda maior de desconto. Ele ressalta que, caso ocorram aumentos nos descontos, os servidores acabarão ganhando menos, mesmo com o reajuste salarial recente.

Falta de consulta prévia gera insatisfação entre os funcionários

Outra questão levantada pelos servidores é a falta de consulta prévia em relação à mudança no plano de saúde. Uma servidora afirma que foi pega de surpresa com a contratação da empresa e espera que essa decisão resulte em uma melhora na qualidade dos serviços prestados. Segundo ela, seria importante ouvir a opinião dos funcionários antes de tomar uma medida tão impactante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Servidores esperam mais transparência

A falta de transparência e a ausência de consulta prévia são aspectos que geram insatisfação e frustração entre os servidores da Câmara Municipal de Manaus. Eles esperam que haja uma maior abertura para a participação dos funcionários nas decisões institucionais, a fim de evitar surpresas desagradáveis e garantir a melhoria contínua dos serviços oferecidos pela Casa Legislativa.

Em suma, a contratação milionária pela Câmara Municipal de Manaus tem gerado questionamentos por parte dos servidores. As preocupações envolvem possíveis aumentos nos descontos em folha de pagamento e a falta de consulta prévia. Diante desse cenário, é necessário estabelecer um diálogo aberto e transparente entre a administração e os funcionários, a fim de solucionar essas questões e promover uma gestão mais participativa e democrática na Casa Legislativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem do Portal AM POST procurou a diretoria de comunicação da CMM e fez questionamentos sobre o contrato mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Segue aberto espaço para manifestação.

*Com informações da Radar Amazônico