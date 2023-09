Deputado de primeiro mandato, Daniel Almeida tem baixa produtividade na Aleam

O deputado estadual, Daniel Almeida, estreante na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), tem se destacado negativamente por apresentar o menor número de projetos de lei entre os novos parlamentares. Conforme dados do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), o político apresentou apenas 11 projetos de lei no período de fevereiro a 20 de setembro de 2023.

Apesar de ocupar uma posição de destaque como parlamentar novato, o deputado Daniel Almeida, eleito com mais de 35 mil votos, tem mostrado um baixo desempenho legislativo. Comparado aos demais deputados estreantes, Almeida é o que menos contribuiu com projetos de lei até o momento.

Dos 11 projetos de lei apresentados pelo deputado, apenas três foram aprovados na casa legislativa. Esses projetos estão relacionados à instituição de dias comemorativos. O texto 421 institui o “Dia Estadual da Marcha da Família Contra as Drogas”, enquanto o projeto 301 cria o “Dia da Superação ao Vício das Drogas”.

Além de ter um baixo número de projetos apresentados, Daniel Almeida também se destaca como um dos deputados mais faltosos da Aleam. Ele ocupa a segunda posição nesse quesito, ficando atrás apenas de Mayara Pinheiro.

Ao longo das 87 Sessões Ordinárias realizadas, Almeida participou de apenas 64, enquanto Mayara Pinheiro compareceu a 59 delas. Essa falta de presença nas sessões pode comprometer a atuação do deputado e sua capacidade de representar os interesses do povo do Amazonas.

Redação AM POST*