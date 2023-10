Deputado George Lins gastou mais de R$ 36 mil em diárias com viagens para os EUA e Alemanha

Notícias do Amazonas – O deputado estadual de primeiro mandato, George Lins (União Brasil) tem se destacado quando o assunto é gasto com diárias para viagens, é o que mostram informações que podem ser consultadas no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Nos últimos meses, o médico e filho do ex-deputado estadual Belarmino Lins, gastou somente com viagens internacionais o montante de R$ 36.695,30 e já utilizou somente em julho e agosto, o valor de R$ 44.162,71 com quinze diárias para viagens ao interior do estado, Brasília e fora do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

George está desde o dia 6 de outubro em Frankfut, na Alemanha participando de um curso sobre digitalização e democracia, para o qual ele utilizou um total de cinco diárias.

Segundo demonstrativo de diárias, o parlamentar ficará no país europeu até o próximo sábado (14). Apesar de o valor ter sido registrado no demonstrativo de gastos de agosto, a viagem acontece neste mês de outubro.

Apenas com a viagem à Frankfurt, o novato na Casa Legislativa gastou R$ 18.347,65, já que o valor para uma viagem internacional é de U$ 727,00, o que corresponde a R$ 3.699,53 na atual cotação do dólar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em julho e agosto, o médico gastou um total de 15 diárias, sendo 12 em julho e três em agosto, se tornando o líder de gastos quando o assunto é diária para viagens.

Confira documentos:

Demonstrativo-de-Diarias-Julho-de-2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Demonstrativo-de-Diarias-Agosto-de-2023

EUA

No período de 9 a 17 de setembro, o parlamentar viajou para Washington, nos Estados Unidos, e também utilizou cinco diárias, que corresponderam o valor de mais de R$ 18 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

George foi participar de um evento relacionado ao Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM), do qual ele é vice-presidente.

Outras viagens

Em julho, o filho de Belão viajou três vezes. Os destinos foram: Tonantins (a 1.668 quilômetros de Manaus), Manicoré (a 617 quilômetros da capital) e Brasília.

Na viagem de Tonantins, George utilizou uma diária e meia, o que corresponde o total de R$ 1.773,73. Já para Manicoré, somente meia diária: R$ 591,03 e para ir ao Distrito Federal utilizou uma diária e meia com gastos de R$ 3.546,21.

O deputado também viajou em agosto para o município de Santa Isabel do Rio Negro (distante 1.430 de Manaus) e gastou R$ 2.364,14.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com o deputado, por meio de sua assessoria de comunicação e solicitou um posicionamento do parlamentar sobre liderar os gastos com diárias nos últimos meses mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Redação AM POST*