Deputado Rozenha gastou mais de R$100 mil do ‘Cotão’ com aluguel de carros no início de 2023

O deputado estadual Rozenha, que está em seu primeiro mandato, gastou só com aluguel de carros R$105 mil da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famoso ‘Cotão’, no primeiro semestre de 2023. Sendo que em fevereiro deste ano, foi renovado contrato pelo Poder Legislativo para locação de veículos.

De acordo com dados do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Rozenha paga mensalmente, desde fevereiro deste ano, do dinheiro do Cotão o valor de R$21 mil a empresa Amazonas Comércio de Máquinas e Equipamentos, de CNPJ 18.036.005/0001-30 pelo aluguel de carros. Esse valor corresponde a quase metade da verba disponível para gastos com ressarcimento, que é de R$ 49.849,65 mensais para cada deputado.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com o deputado Rozenha e questionou o porque do gasto tão alto com o serviço que já é oferecido pela Aleam. O político disse que a Casa Legislativa disponibiliza para cada deputado apenas dois carros, um para uso do parlamentar e outro para Comissão e isso, segundo ele, é insuficiente para desempenhar um bom trabalho.

“Logo é insuficiente para boa atuação parlamentar. Não sei se por ser deputado novo, o fato é que eu tenho que alugar para poder continuar fazendo um trabalho bom no mandato“, destacou.

Questionado, o deputado não disse quantos carros aluga com o dinheiro do Cotão.

Felipe Souza

Em levantamento no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa é possível ver que o valor gasto por Rozenha mensal chega a ser o dobro do que os outros parlamentares pagam no mesmo serviço.

O segundo maior gasto do Cotão com locação de veículos é do deputado Felipe Souza, que usou de janeiro a junho, o valor de R$11,7 mil totalizando R$70,2 mil com o serviço no primeiro semestre deste ano.

Procurado pelo AM POST, Felipe Souza, por meio de sua assessoria de imprensa, também justificou dizendo da importância do aluguel de carros para desempenho do mandato.

“O uso de mais veículos se faz necessário pois, em nossa atuação parlamentar, buscamos ser presentes em todas as regiões para atender às demandas da população de forma eficaz. Isso muitas vezes requer mobilidade constante minha e de nossa equipe para visitar diferentes áreas e interagir com os cidadãos, compreendendo suas necessidades“, disse Felipe.

Contrato milionário

Apesar do gasto dos parlamentares, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), renovou em fevereiro deste ano um contrato de quase R$ 8 milhões para o serviço de locação de veículos destinado aos políticos.

De acordo com publicação do Diário Oficial da Casa Legislativa, do dia 13 de fevereiro deste ano, o Contrato 01/2022 foi prorrogado até até fevereiro de 2024 e determina pagamento mensal de R$ 650.831,50 resultando no valor de R$ 7.809.978,00 para a empresa ACB Locadora de Veículos Eirelli, que só em 2022 já recebeu R$ 7.374.825,00 milhões, totalizando o montante de R$ 15.184.803,00 milhões pelo serviço.

