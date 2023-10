Tiradentes divulga inquérito que envolve o deputado Wilker Barreto e investiga falsificação de documentos em licitação

O radialista Ronaldo Tiradentes divulgou nesta segunda-feira (2) que o deputado estadual Wilker Barreto, está envolvido no inquérito policial n° 13456/2023, instaurado a pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que investiga falsificação de documentos em uma licitação no período em que o então vereador presidia a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Ronaldo apontou indiciamento do parlamentar e também que no processo licitatório houve uma simulação de três empresas com documentos falsos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As empresas se combinaram para uma delas vencer, e as empresas se utilizaram de documentos falsos. Quem presidia a Câmara era o hoje deputado Wilker Barreto e o inquérito policial é o de nº 13456/2023, foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Fazenda Pública Estadual. Tá aí o indiciamento do deputado Wilker de Azevedo Barreto“, disse Ronaldo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O inquérito está pedindo a requisição de exames, consultas a bancos de dados e mandado de intimação para ouvir vítima, teve uma vítima, testemunhas e um suposto autor. Essa portaria aqui é o dia 20 de setembro de 2023, é um documento recente que envolve o deputado estadual Wilker Barreto“, detalhou.

De acordo com o apresentador sua equipe está levantando outros casos que envolvem o deputado estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a repercussão do caso, Wilker Barreto se manifestou nas redes sociais e negou que tenha sido indicado no inquérito. “Ronaldo, eu não sou indiciado, o mesmo inquérito que você leu na tela do seu programa esqueceu de ler a conclusão. O delegado pede o arquivamento em relação ao meu nome”, disse.

Porém, Tiradentes prometeu revelar mais detalhes do caso em seu prorgama. “Justiça determina que Wilker Barreto compareça em delegacia de polícia para prestar depoimento em inquérito onde está sendo investigado. Detalhes amanhã no Manhã de Notícias”, disse.

Redação AM POST*