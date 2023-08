Veja quem são os deputados da ALE-AM que mais gastaram com Cotão no 1º semestre de 2023

O primeiro semestre de 2023 marcou o início da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com a posse dos 24 deputados estaduais. Em levantamento realizado no Portal da Transparência da Casa Legislativa, de janeiro a junho de 2023, é possível ver quem mais gastou a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famoso ‘Cotão’.

O valor do ‘Cotão’, também conhecido como Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aumentou em 13% para a atual legislatura que começou em fevereiro deste ano. O valor mensal subiu de R$ 44.114,74 para R$ 49.849,65 conforme o último reajuste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a legislação, o Cotão é um valor mensal que cobra as despesas da atividade parlamentar.

De acordo com dados do Portal da Transparência da Aleam, o deputado estadual Adjuto Afonso lidera o ranking com gasto de R$ 293.297,00 mil, referente ao primeiro semestre do ano, divididos entre gastos mensais com locação de veículos, combustível, consultoria e assessoria de comunicação e jurídica, materiais informativos (banners e panfletos), entre outras despesas. Seus gastos foram: janeiro R$43.769,82 mil, fevereiro R$50.178,98 mil, março R$49.270,18 mil, abril R$50.048,76 mil, maio R$49.814,71 mil e junho R$50.214,55 mil.

Abdala Fraxe (Avante), aparece em segundo lugar, com gasto de R$ 292.453,19 mil divididos entre fretamento aéreo, materiais informativos (banners e panfletos), assessorias de comunicação e jurídica, entre outras despesas. Seus gastos foram: janeiro R$33.036,77 mil, fevereiro R$48.620,03 mil, março R$46.553,45 mil, abril R$57.201,26 mil, maio R$55.041,68 mil, junho R$52 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felipe Souza, é o terceiro da Aleam mais gastão com o Cotão, com o valor de R$ 281.507,90 mil também com gastos mensais de locação de veículos, combustível, consultoria e assessoria de comunicação, contábil e jurídica, entre outras despesas. Seus gastos foram: janeiro R$ 38.097,14 mil, fevereiro R$42.700,00 mil, março R$53.755,86 mil, abril R$49.455,00 mil, maio R$48.144,58 mil e junho R$49.355,32 mil.

Em quarto lugar surge o presidente da Aleam, Roberto Cidade, com gasto de R$279.683,83 mil. Ele gastou em janeiro R$ 37.453,64 mil, fevereiro R$38.050,00 mil, março R$49.367,66 mil, abril R$44.277,18 mil, maio R$54.106,23 mil, junho R$56.429,12 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joana Darc é quinta colocada da lista com gasto de R$275.338,27 mil. Ela usou em janeiro R$34.700 mil, fevereiro 34.322,32 mil, março R$35.106,46 mil, abril R$52.362,44 mil, maio R$66.395,13 mil e junho R$52.451,92 mil.

Em sexto lugar está a deputada Alessandra Campello com gasto de R$275.053,62 mil. Ela gastou em janeiro R$ 33.944,06 mil, fevereiro R$40.730,98 mil, março R$51.690,26 mil, abril R$51.849,91 mil, maio R$49.656,28 mil e junho R$47.182,13.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Wilker Barreto é o sétimo da Aleam mais gastão com o Cotão, com o valor de R$269.300 mil entre seus gastos mensais estão materiais informativos (banners e panfletos) e assessoria de comunicação, contábil e jurídica. O parlamentar usou em janeiro R$41.600,00 mil, fevereiro R$39.600,00 mil, março R$39.600,00 mil, abril R$68 mil, maio R$41 mil e junho R$39.500,00 mil.

Em oitavo lugar está Cabo Maciel com o valor de R$265.338,79. O deputado usou em janeiro R$44.002,31 mil, fevereiro R$44.392,07 mil, março R$45.858,21 mil, abril R$44.389,86 mil, maio R$42.875,80 mil e junho R$44.820,54 mil.

Mayara Pinheiro é a nona colocada da lista com gasto de R$265.669,54 mil. Ela gastou em janeiro R$41.502,25 mil, fevereiro R$43 mil, março R$46.477,29 mil, abril R$44.550,00 mil, maio R$44.970,00 e junho R$45.200,00 mil.

O deputado estadual Carlinhos Bessa fecha o top 10 com o valor de R$261.909,61 mil. Ele usou em janeiro R$38.133,99 mil, fevereiro R$33.323,99 mil, março R$44.116,60, abril R$46.617,02 mil, maio R$49.118,92 mil e junho R$50.599,39 mil.

Veja a lista completa:

Adjuto Afonso – R$ 293.297,00 mil

Abdala Fraxe – R$ 292.453,19 mil

Felipe Souza – R$ 281.507,90 mil

Roberto Cidade – R$279.683,83 mil

Joana Darc – R$275.338,27 mil

Alessandra Campello – R$275.053,62 mil

Wilker Barreto – R$269.300 mil

Cabo Maciel – R$265.338,79 mil

Mayara Pinheiro – R$265.669,54 mil

Carlinhos Bessa – R$261.909,61 mil

Sinésio Campos – R$258.411,50 mil

George Lins – R$249.187,65 mil

Mario César Filho – R$248.938,74 mil

Wanderley Monteiro – R$ 248.885 mil

Rozenha – R$244.500 mil

Débora Menezes – 242.710 mil

DRº Gomes – R$242.591,53 mil

João Luíz – R$241.701,18 mil

Mayra Dias – R$241.146,25 mil

Daniel Almeida – R$237.358,42 mil

Comandante Dan – R$235.686,10 mil

Cristiano D’Angelo – R$223.708,60 mil

Delegado Péricles – R$219.414,01 mil

Thiago Abrahim – R$97.130,13 mil

Redação AM POST*