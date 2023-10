Apóstolo Renê Terra Nova tranquiliza familiares de fiéis que estavam em caravana e presenciaram ataque do Hamas em Israel

O Apóstolo Renê Terra Nova, fundador do Ministério Internacional da Restauração, utilizou seu Instagram para tranquilizar familiares e amigos de parentes que estavam em caravana em Israel durante o ataque do Hamas. Segundo o líder religioso, todos estão em segurança e já chegaram a Dubai, onde o grupo se reuniu para um encontro espiritual.

Em um post compartilhado em sua conta oficial, o Apóstolo Renê Terra Nova comunicou: “A caravana já está em Dubai com todo nosso grupo, e outros já estão no Brasil”. A mensagem foi recebida com alívio por aqueles que estavam preocupados com o bem-estar dos fiéis que participaram dessa jornada espiritual.

O ataque do Hamas ocorreu em meio a uma escalada de tensões entre Israel e Palestina, resultando em confrontos violentos e troca de ataques entre as duas partes. O grupo Hamas lançou uma série de foguetes em direção a Jerusalém e outras cidades israelenses, enquanto Israel respondeu com bombardeios em Gaza, que é controlada pelo Hamas.

A Caravana da Restauração é um evento religioso que reúne fiéis em uma jornada espiritual em Israel. O objetivo é proporcionar aos participantes momentos de adoração, estudo bíblico e vivências espirituais nos locais sagrados do cristianismo.

Com o recente aumento das tensões no Oriente Médio, muitos familiares e amigos dos participantes da Caravana da Restauração ficaram preocupados com a segurança dos fiéis durante a estadia em Israel. O ataque do Hamas trouxe ainda mais apreensão e incerteza sobre o bem-estar dos religiosos.

