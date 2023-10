Assista: Estação Central em Nova York é bloqueada por manifestantes pró-palestina

Guerra em Israel – Manifestantes pró-palestinos pararam a Estação Central em Nova York nesta sexta-feira (27) em em ato para exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, após o ataque do Hamas contra Israel semanas atrás.

A mais recente disputa entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou em 7 de outubro, quando o Hamas realizou um ataque-surpresa contra Israel.

De acordo com vídeos divulgados nas redes sociais as pessoas entoam “Palestina Livre” e levantam faixa com a frase Cease fire NOW, que em português significa cessar-fogo agora.

Uma multidões de manifestantes se reuniu no local usando camisas pretas.

Nos últimos dias, Israel intensificou os bombardeios em Gaza em resposta aos ataques ao sul de Israel no último fim de semana por homens armados do grupo militante Hamas, que governa o enclave palestino costeiro, tomado do Egito por Israel em 1967.

O ataque do Hamas matou pelo menos 1,3 mil israelenses, o mais mortal contra o Estado judeu em toda a história.

🇺🇸🇵🇸Estação central em NY bloqueada por manifestantes pró-palestina. #NOW NYPD continues to call for more backup as they block Grand Central… pic.twitter.com/iFvR52Rhav CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Henrique (@rikinho_r) October 27, 2023

🇺🇸🇵🇸— Estação central em NY bloqueada por manifestantes pró-palestina. pic.twitter.com/9wa0mVT6oY — OnePaul (@OnePaul87) October 27, 2023

🇺🇸🇵🇸Estação central em NY bloqueada por manifestantes pró-palestina. NYPD continues to call for more backup as they block Grand Central Station entrances as more people continue to arrive, while thousands inside are occupying the station demanding #CeasefireNOW pic.twitter.com/7o1HYJg5dE — ovni (@ovnionline) October 27, 2023

HOLOCAUSTO EM GAZA🇵🇸 Milhares de ativistas judeus anti-sionistas ocuparam a estação central da cidade de Nova York contra a limpeza étnica perpetrada pelo Estado TERRORISTA de Israel em Gaza#FreePalestine#IsraeliNewNazism #Gaza_Genocide pic.twitter.com/u4Glef7ksT — Kate Brasil 🇧🇷 🇵🇸🚩 (@KateBrasil_) October 28, 2023

Redação AM POST*