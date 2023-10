Assista: Vídeo chocante mostra prédio desabando após bombardeio em Gaza

Um prédio na Faixa de Gaza desabou neste sábado (7) após ser bombardeado durante conflito entre Israel e Hamas. O incidente ocorreu em meio a uma escalada da violência entre Israel e Palestina, que tem resultado em um número alarmante de vítimas civis de ambos os lados.

Imagens registradas no momento do colapso mostram o edifício sendo atingido por várias explosões, causando a queda vertical do prédio. Uma densa coluna de fumaça escura se ergue no local, enquanto pessoas ao redor observam chocadas e buscando entender a proporção do ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo jornais locais da Faixa de Gaza, mais de 200 palestinos foram mortos durante a contraofensiva israelense, enquanto outros 1.610 ficaram feridos. Esses números alarmantes demonstram a gravidade da situação e o impacto direto sobre a população palestina.

A escalada da violência entre Israel e Palestina tem sido intensa nos últimos dias. O conflito teve início com protestos em Jerusalém Oriental, que foram seguidos por uma série de confrontos entre forças de segurança israelenses e palestinos. A situação se agravou ainda mais após o lançamento de foguetes por grupos palestinos em direção a Israel, que resultou em uma resposta militar do país.

A comunidade internacional tem manifestado grande preocupação com a segurança dos civis envolvidos nesse conflito. A desproporcionalidade de forças entre Israel e Palestina, aliada à densidade populacional da Faixa de Gaza, tornam a situação ainda mais grave e aumentam o risco de mais vítimas inocentes.

Redação AM POST*