Austrália e EUA suspendem financiamento de agência da ONU após acusação de participar de ataque

Após acusações de envolvimento em ataques terroristas contra Israel, tanto a Austrália quanto os Estados Unidos suspenderam temporariamente o financiamento à Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras (UNRWA). As alegações surgiram em relação aos ataques ocorridos em 7 de outubro, levando a medidas imediatas por parte dos países financiadores e da própria UNRWA.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Penny Wong, expressou profunda preocupação com as alegações de envolvimento do pessoal da UNRWA nos ataques terroristas, anunciando a pausa temporária no financiamento recentemente anunciado. Essa decisão visa permitir que Canberra conduza investigações em estreita colaboração com a UNRWA e parceiros internacionais.

Os Estados Unidos seguiram o exemplo, com o Departamento de Estado anunciando a suspensão temporária do financiamento adicional à UNRWA enquanto investiga as alegações e avalia as medidas tomadas pela agência para abordar o assunto. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizou a importância de a UNRWA enfrentar as alegações e implementar medidas corretivas apropriadas.

Em resposta às alegações, o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que qualquer funcionário envolvido em atos de terrorismo será responsabilizado, inclusive por meio de processos criminais.

Além das ações da Austrália e dos Estados Unidos, a União Europeia também expressou extrema preocupação com os ataques terroristas e reiterou sua condenação firme às ações do Hamas contra Israel, enfatizando que tais ataques não têm justificativa.