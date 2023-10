O Brasil convocou uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para a sexta-feira, 13, a fim de discutir a escalada do conflito entre Israel e o grupo Hamas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está a caminho de Nova York para participar desse encontro crucial.

Inicialmente, o ministro Vieira estava em uma agenda de trabalho no Camboja e seguiria para as Filipinas. No entanto, devido à urgência da reunião do Conselho de Segurança, ele adiou sua viagem às Filipinas.

Essa será a segunda reunião do Conselho de Segurança da ONU em menos de uma semana, desde o início do conflito entre o Hamas e Israel em 7 de outubro.

O Brasil assume a presidência do Conselho no mês de outubro. Na primeira reunião realizada um dia após o início do conflito, o Brasil condenou veementemente os ataques contra civis, buscando tomar uma posição clara sobre a crise em curso.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tem enfrentado críticas pela ausência de uma posição mais enfática do governo federal em relação ao Hamas. O país segue as diretrizes da ONU e, portanto, não classifica o grupo como uma organização terrorista. No entanto, na quarta-feira, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, declarou que uma possível classificação do Hamas como “grupo terrorista” pelo Brasil será debatida no Conselho de Segurança da ONU.

Sobral explicou: “Os desdobramentos políticos de um conflito, como o conflito em Israel-Palestina, estão sendo discutidos no Conselho de Segurança e, neste mês de outubro, presidido pelo Brasil, essas questões serão objeto de consideração no âmbito do Conselho de Segurança.”

De acordo com o embaixador Sobral, o embaixador Sérgio França Danese, representante permanente do governo brasileiro junto à ONU, está empenhado em fazer consultas com os membros do Conselho de Segurança para buscar consensos em relação ao conflito.

Até a manhã desta quinta-feira, duas mortes de brasileiros foram confirmadas devido aos conflitos em Israel, e uma terceira brasileira permanece desaparecida. Sobral também afirmou que ainda não há confirmação de brasileiros feitos reféns pelo Hamas.

Nesta madrugada, a segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava brasileiros de Israel pousou no Rio de Janeiro. A terceira aeronave a serviço da missão, um KC-390 Millennium, pousou pela manhã em Tel-Aviv e tem como destino final o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.