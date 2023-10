Brasil tem credencial para negociar com Israel e Palestina

Professores das universidades do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) destacam que o Brasil possui as credenciais necessárias para atuar como mediador no conflito entre israelenses e palestinos. Além do histórico papel de Oswaldo Aranha na criação de dois Estados na região, as relações diplomáticas estabelecidas pelo Brasil com Israel e Palestina, juntamente com sua tradição de defesa do respeito às leis internacionais e busca de soluções pacíficas, respaldam essa posição.

Oswaldo Aranha desempenhou um papel essencial na solução do conflito, presidindo a sessão da Assembleia Geral da ONU em 1947 que debateu a criação de dois Estados, um para os judeus e outro para os árabes. Ele não apenas presidiu a votação de forma indiferente, mas se empenhou ativamente para garantir o reconhecimento da divisão e a resolução do conflito, com o objetivo de acomodar cada povo em seu Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Williams Gonçalves, professor de relações internacionais da Uerj, destaca o papel de boa-fé desempenhado por Oswaldo Aranha, interessado em encontrar uma solução para o conflito envolvendo os dois Estados.

Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ, ressalta a importância de Oswaldo Aranha, que é visto em Israel como uma figura significativa devido ao seu papel na busca de uma solução de dois Estados na região.

O histórico de resolução de conflitos e a busca pela justiça internacional fazem com que o Brasil seja visto como um potencial mediador no conflito entre Israel e Palestina. O papel desempenhado por Oswaldo Aranha em 1947, quando o assunto foi levado à Assembleia Geral da ONU, ressoa como um exemplo de compromisso com a busca de soluções pacíficas para conflitos internacionais.