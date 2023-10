Brasileiro combatente nas Forças de Defesa de Israel está desaparecido

Neste sábado 7, o Ministério das Relações Exteriores informou que um brasileiro ficou ferido e dois estão desaparecidos em Israel após o ataque surpresa do Hamas ao país. Um deles, desaparecido, é Ranani Glazer, um militar que estava em uma rave que foi bombardeada em Gaza. As informações são do site Veja.

Segundo o perfil de Glazer no Instagram, ele já foi combatente nas Forças de Defesa de Israel. Sua conta no LinkedIn diz que ele vive em Tel Aviv, mas não confirma se ainda faz parte da corporação.

De acordo com o Itamaraty, o brasileiro ferido está hospitalizado. “A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está prestando assistência”, informou o órgão. Em entrevista à GloboNews, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, também disse não ter informações sobre o paradeiro de Glazer após a festa de música eletrônica bombardeada.

Ainda segundo o Itamaraty, 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6.000 na Palestina. O governo está monitorando a situação de 60 brasileiros que estavam próximos às zonas de conflito.

