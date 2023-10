Brasileiro encontrado morto em Israel gravou vídeo dentro de bunker; assista

O brasileiro Ranani Glazer, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (7/10) após um ataque a um bunker próximo à Faixa de Gaza, teve seu corpo localizado pelas autoridades israelenses na noite desta segunda-feira (9). A notícia da morte de Ranani foi comunicada à família pelo departamento de polícia de Israel.

Ranani Glazer gravou um vídeo momentos antes do ataque, compartilhando a situação tensa em que se encontrava no bunker por meio dos Stories do Instagram. No vídeo, é possível ouvir o som de mísseis. O brasileiro estava em uma rave com sua namorada, Rafaela Treistman, e o amigo Rafael Zimerman, quando a hostilidade começou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, Ranani descreve a cena caótica e o momento de busca desesperada por abrigo seguro. Ele menciona que, no meio da festa, foram forçados a procurar um bunker para se protegerem. No entanto, o bunker acabou sendo alvo de um ataque com bombas de gás.

Os amigos de Ranani conseguiram escapar e foram levados a um hospital na região, mas o paradeiro do brasileiro permanecia desconhecido. A confirmação da morte de Glazer foi feita pela tia do jovem ao Correio, encerrando a angustiante busca por informações sobre seu paradeiro.

Um dos últimos registros do Brasileiro morto em Israel, Ranani Nidejelski Glazer, 24 anos, estava em uma rave próximo à Faixa de Gaza quando começou o ataque do grupo islâmico Hamas pic.twitter.com/nMqF16dQsp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — RaniNews (@raniellebsb) October 10, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST