Brasileiros são vítimas de ataque do Hamas em Israel

Em meio ao conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, um brasileiro, identificado como Ranani Glazer, está desaparecido. Além dele, outros três brasileiros também estavam na região sul de Israel no momento em que o país foi alvo de ataques. Em um relato recente para funcionários da embaixada do Brasil em Tel Aviv, um dos brasileiros revelou que estava se divertindo em uma rave na mesma festa em que Glazer estava quando o bombardeio começou. O trio, então, se dirigiu para um bunker em busca de proteção, porém, foi atingido pela explosão de uma granada. A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

Após a explosão, um soldado israelense encontrou um dos brasileiros ferido e o levou rapidamente para um hospital próximo. No entanto, não houve informações sobre os outros dois brasileiros que estavam com ele na rave. Até o momento, os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente pelas autoridades. O incidente deixa familiares e amigos em angústia à espera de notícias e buscando por alguma confirmação sobre o paradeiro de seus entes queridos.

O conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas tem crescido em intensidade nas últimas semanas. O Hamas é considerado uma organização terrorista por muitos países, incluindo os Estados Unidos e Israel. O grupo busca a criação de um Estado palestino independente e tem lançado ataques com foguetes contra cidades israelenses, resultando em retaliação do exército israelense. Os confrontos têm deixado um rastro de destruição e mortes de ambos os lados.

Diante da situação de violência em Israel, as autoridades brasileiras estão monitorando de perto a situação e fornecendo apoio aos cidadãos brasileiros que se encontram na região. O Ministério das Relações Exteriores já entrou em contato com a família de Ranani Glazer e com os outros brasileiros envolvidos, a fim de prestar assistência e obter informações atualizadas sobre o ocorrido.

