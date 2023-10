Chega a Brasília primeiro avião trazendo brasileiros de Israel

O primeiro avião de resgate transportando brasileiros de Israel aterrizou em Brasília por volta das 4h10 desta quarta-feira (11). A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), com 211 passageiros a bordo, partiu de Tel Aviv às 14h12 (horário de Brasília) na terça-feira (10) e realizou um voo direto de aproximadamente 14 horas até a capital federal.

Do total de passageiros, 107 desembarcaram em Brasília, enquanto os outros 104 seguiram para o Rio de Janeiro a bordo de duas aeronaves da FAB.

O governo federal iniciou a repatriação dos brasileiros devido ao conflito que eclodiu no último fim de semana entre Israel e o grupo Hamas no Oriente Médio. A chamada “Operação Voltando em Paz” está sendo coordenada pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores e prevê mais quatro voos até o domingo (15). Nesta primeira fase, cerca de 900 brasileiros que se encontram em Israel e na Palestina devem ser repatriados.

As próximas aeronaves com repatriados aterrissarão no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, com as duas últimas chegando novamente ao Rio de Janeiro. A empresa aérea Azul financiará as passagens para os destinos finais de cada passageiro, como parte de uma colaboração entre a Presidência da República e a companhia aérea.

O Ministério das Relações Exteriores já coletou informações de aproximadamente 2,7 mil brasileiros interessados em deixar a região e retornar ao Brasil. A maioria desses cidadãos são turistas que visitavam Tel Aviv e Jerusalém quando o conflito se intensificou, com o ataque do Hamas no último sábado (7) e a subsequente retaliação de Israel, que bombardeou a Faixa de Gaza.

Maria Laura da Rocha, ministra substituta das Relações Exteriores, afirmou que o objetivo do governo é repatriar todos os brasileiros que desejam retornar ao Brasil. Ela, juntamente com o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, receberam os repatriados na Base Aérea de Brasília. Nesta primeira etapa da operação, o foco é o retorno dos cidadãos brasileiros que estavam na região do conflito e não tinham passagem de volta ao Brasil. Uma segunda fase da operação está sendo planejada, após a conclusão desses primeiros cinco voos.