Conflitos em Israel: Um brasileiro ferido e dois desaparecidos

O ataque do Hamas contra Israel na manhã deste sábado (7) deixou um brasileiro ferido, segundo balanço divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. Outros dois brasileiros estão desaparecidos. O Itamaraty informou que a embaixada em Tel Aviv está prestando assistência. As informações são do site UOL.

O que disse o Itamaraty

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Itamaraty afirmou que um brasileiro foi ferido enquanto estava em uma festa no sul de Israel e encontra-se hospitalizado no país. De acordo com o Jornal Nacional, ele se chama Rafael Zimmerman, é de São Paulo e mora em Israel. Rafael foi resgatado de um bunker e levado a um hospital em Beer Sheva. Por causa da lotação do lugar, ele foi transferido de helicóptero para Haifa. Rafael estava machucado, mas consciente.

Outros dois brasileiros estão desaparecidos, segundo o cônsul-geral de Israel em São Paulo, em entrevista à CNN Brasil. Os nomes deles ainda não foram divulgados.

“A embaixada [brasileira em Tel Aviv] também está buscando contato com outros dois nacionais brasileiros que também estavam no local que foi atacado”, afirmou a pasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais cedo, a GloboNews informou que um dos desaparecidos seria Ranani Glazer, que estava em uma rave no sul de Israel no momento dos bombardeios.

Glazer publicou story a partir de Gaza em festa de música eletrônica. Publicação no Instagram continha localização e foi feita por volta de 19h de ontem, pelo horário de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo publicações no seu perfil no Instagram, Glazer já foi combatente nas Forças de Defesa de Israel. A informação também consta de sua página no LinkedIn, na qual ele informa que vive em Tel Aviv. Em 2022, ele informou nos comentários de uma postagem nas redes sociais que não estava mais na corporação.

O Itamaraty estima que há 14 mil residentes brasileiros residentes em Israel, e 6.000 na Palestina. Segundo a chancelaria brasileira, o governo monitora a situação de 60 brasileiros que estavam perto da zona de conflito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST